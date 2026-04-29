Зерно и удобрения из России отправились в Армению транзитом через Азербайджан

Российские зерно и удобрения в очередной раз были направлены сегодня в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Состав выехал со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик.

В него входят четыре вагона с зерном (всего 279 т) и три вагона удобрений (в общей сложности 203 т).

Отмечается, что груз был отправлен по графику, соблюдены все необходимые логистические условия и меры безопасности.

Напомним, в общей сложности на данный момент из РФ в Армению транзитом через Азербайджан поступило свыше более 25 тыс т зерна, более 1,6 тыс т удобрений и 68 т гречневой крупы.

Одновременно продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению поступило более 8,5 тыс т дизельного топлива, 979 т бензина АИ-92 и 2955 т бензина АИ-95.

Стоит отметить, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян признал: накануне, во время визита азербайджанской делегации в Армению, состоялись и встречи с армянскими бизнесменами. По его словам, теперь предприниматели обеих стран могут взаимодействовать напрямую, а не передавать списки товаров для поставок через правительства, как это было раньше.