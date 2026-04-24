Азербайджан задумался о прекращении отношений с Европарламентом – СМИ

В Азербайджане всерьез рассматривают вариант разрыва отношений с Европарламентом. Фактически Баку уже приостановил все контакты с ним.

Азербайджан может официально прекратить все отношения с Европейским парламентом. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Ранее Баку фактически приостановил все контакты с Европарламентом. Сейчас же речь идет уже о полном разрыве отношений, передает Тренд.

Как отмечается, в настоящее время данный вопрос находится на стадии обсуждения.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Европарламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) стали платформами, пропагандирующими исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии.