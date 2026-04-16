Иран пожаловался в ООН на задержания своих судов

В Иране недовольны задержаниями своих судов Соединенными Штатами. В Тегеране отмечают, что своими действиями США создают опасный прецедент.

Посол Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир-Саид Иравани направил письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

В письме сказано, что Исламская Республика выражает протест против задержания американцами иранских судов и морского "пиратства" со стороны Соединенных Штатов.

"Ссылка на внутренние нормы, которые по своей сути незаконны, ни при каких обстоятельствах не может оправдать такое отвратительное преступление, совершенное с применением силы"

– посол ИРИ при ООН

Он подчеркнул, что такого рода поведение – это пример незаконного принуждения, вмешательства в законную международную торговлю и незаконного захвата имущества,

Иравани также добавил, что своими действиями США создают опасный прецедент, серьезно подрывающий подрывает верховенство права на международном уровне.

830 просмотров

