Иран пожаловался в ООН на задержания своих судов

Посол Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир-Саид Иравани направил письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности. Об этом пишут иранские средства массовой информации.
В письме сказано, что Исламская Республика выражает протест против задержания американцами иранских судов и морского "пиратства" со стороны Соединенных Штатов.
"Ссылка на внутренние нормы, которые по своей сути незаконны, ни при каких обстоятельствах не может оправдать такое отвратительное преступление, совершенное с применением силы"
– посол ИРИ при ООН
Он подчеркнул, что такого рода поведение – это пример незаконного принуждения, вмешательства в законную международную торговлю и незаконного захвата имущества,
Иравани также добавил, что своими действиями США создают опасный прецедент, серьезно подрывающий подрывает верховенство права на международном уровне.