В МИД ОАЭ прокомментировали решение о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК +

В МИД ОАЭ заявили, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ является стратегическим выбором, который направлен на развитие страны.

"Выход ОАЭ из ОПЕК — это суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении"

– МИД ОАЭ

В МИД страны заявили, что решение о выходе из организаций мотивировано стремлением укрепить национальное развитие и поддержанием глобальной энергетической стабильности. Эмираты намерены сохранить свой высокий статус на энергетическом рынке.

Отметим, что решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ принято на фоне войны Ирана с США и Израилем и продолжающегося энергетического кризиса.