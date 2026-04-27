В МИД ОАЭ прокомментировали решение о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК +

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В дипведомство ОАЭ объяснили решение страны остановить членство в ОПЕК и ОПЕК + экономической стратегией.

В МИД ОАЭ заявили, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ является стратегическим выбором, который направлен на развитие страны. 

"Выход ОАЭ из ОПЕК — это суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении"

– МИД ОАЭ 

В МИД страны заявили, что решение о выходе из организаций мотивировано стремлением укрепить национальное развитие и поддержанием глобальной энергетической стабильности. Эмираты намерены сохранить свой высокий статус на энергетическом рынке.

Отметим, что решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ принято на фоне войны Ирана с США и Израилем и продолжающегося энергетического кризиса.

