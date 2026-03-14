Возвращение населения в Ходжавенд продолжается

Сегодня три населенных пункта в Ходжавенде примут новых жителей – спустя долгие годы азербайджанские семьи получили возможность вернуться в родные места.

В рамках программы "Большое возвращение", действующей в Азербайджане, 28 апреля в населенные пункты на освобожденных от оккупации территориях вернутся 68 семей.

Возвращение очередной группы бывших вынужденных переселенцев реализуется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сегодня в город Ходжавенд вернутся 39 семей – 176 человек, в поселок Гырмызы Базар 16 семей – 63 человека, в село Ханоба 13 семей – 60 человек.

Отметим, что возвращение в село Ханоба в Ходжавендском районе стартовало в марте этого года.

