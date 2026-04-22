В РФ увеличили до 180 дней в году срок пребывания водителей из СНГ и Грузии

Российские власти смягчили условия для водителей из стран СНГ и Грузии, которые занимаются международными перевозками. Теперь специалисты из этой сферы смогут находиться на территории РФ до 180 дней в году без получения визы. Решение начинает действовать с 30 июня этого года.

"Увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, до 180 суток суммарно в течение одного календарного года"

– постановление правительства

Напомним, что в Содружество Независимых Государств (СНГ) на 2026 год входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Молдова в начале апреля запустила процесс выхода из организации.