Россия может передать США свои соображения по поводу Ирана – Ушаков

Москва не исключает возможности передачи американской стороне своих соображений, в том числе по итогам прошедшей сегодня встречи Владимира Путина и Аббаса Аракчи.

РФ может поделиться своими соображениями по ситуации с Ираном, полученными в том числе по итогам переговоров президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, с США, такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в Москве намерены подвергнуть анализу высказывания Аббаса Арагчи, которые тот сделает по прибытии в Иран. Далее российская сторона планирует проанализировать на фоне сегодняшней встречи Владимира Путина и Аббаса Аракчи сигналы, полученные из Вашингтона и Тель-Авива.

"И потом тоже посмотрим, что делать. Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам"

– Аббас Аракчи