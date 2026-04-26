Вестник Кавказа

Россия может передать США свои соображения по поводу Ирана – Ушаков

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва не исключает возможности передачи американской стороне своих соображений, в том числе по итогам прошедшей сегодня встречи Владимира Путина и Аббаса Аракчи.

РФ может поделиться своими соображениями по ситуации с Ираном, полученными в том числе по итогам переговоров президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, с США, такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в Москве намерены подвергнуть анализу высказывания Аббаса Арагчи, которые тот сделает по прибытии в Иран. Далее российская сторона планирует проанализировать на фоне сегодняшней встречи Владимира Путина и Аббаса Аракчи сигналы, полученные из Вашингтона и Тель-Авива.

"И потом тоже посмотрим, что делать. Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам"

– Аббас Аракчи

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.