Почти три тысячи фур скопились на Верхнем Ларсе

В пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии на понедельник 27 апреля собрались в очереди почти три тысячи большегрузов.

Свыше 2,8 тыс большегрузных автомобилей ожидают своей очереди в Северной Осетии, чтобы проехать через пункт пропуска Верхний Ларс, такое сообщение распространила пресс-служба главы и правительства региона.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 2870 единиц транзитного большегрузного автотранспорта, в электронной очереди зарегистрировано 2,8 тыс машин"

– пресс-служба

В сообщении напомнили, что в данный момент Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль (Транскам) полностью открыты для всех видов транспорта.

На момент публикации этого материала в электронной очереди в Верхний Ларс насчитывалось 2646 фуры.

Напомним, что проезд через Верхний Ларс был закрыт для всего автотранспорта днем 23 апреля. Для легковых машин и автобусов он открылся в полдень 25 мая. А в тот же день вечером проезжать через него разрешили и фурам.