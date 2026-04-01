"Архыз" впервые примет ралли чемпионата России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карачаево-черкесский курорт "Архыз" в нынешнем году впервые в Северо-Кавказском округе России примет этап чемпионата России по ралли, в котором примут участие от 80 до 160 экипажей, сообщили в пресс-службе курорта.

Отдыхающим на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии в июле предстоит увидеть уникальное зрелище: первое в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) ралли, которое пройдет в рамках четвертого этапа чемпионата России, сообщили в пресс-службе курорта.

"Мы рады поддержать организаторов и участников дебютного для СКФО раллийного старта. Курорт "Архыз" готов предоставить современную инфраструктуру и гостеприимство для гостей и спортсменов"

- заместитель гендиректора ГК "Мантера" Мария Золотухина

Это стало возможным после подписания соглашения о сотрудничестве между курортом и компанией "Автоспортмедиагрупп" (АСМГ), официальным промоутером чемпионата и Кубка России по ралли, передает ТАСС.

Соревнования пройдут на курорте с 22 по 26 июля, они  будут называться "Ралли Кавказ", говорится в сообщении, - рассказали в пресс-службе.

Автоспорт в России пока молод, но он активно развивается, а работа с курортом "Архыз" даст молодым спортсменам возможность познакомиться с классическим ралли и сделать первые шаги в карьере. Курорт подготовил для зрителей зрелищные заезды и мастер-классы от титулованных гонщиков. Также их ждет насыщенная развлекательная программа, рассказал исполнительный директор АСМГ Артур Мурадян, цитирует его пресс-служба курорта.

