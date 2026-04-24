Чехия предложила Азербайджану газовый контракт

Чехия планирует начать закупки азербайджанского природного газа на основе долгосрочного контракта. Об этом стало известно в ходе совместного заявления для прессы премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Премьер-министр Чехии назвал Азербайджан стратегическим партнером и отметил теплые дружеские отношения между странами. Бабиш также обратил внимание на то, что Баку постепенно наращивает добычу газа, и заявил о прямой заинтересованности Праги в этих поставках.

"Наш национальный энергетический оператор ČEPS намерен закупать природный газ у Азербайджана. Сегодня с нами также находится руководитель компании, и мы будем очень рады, если сможем заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном на поставку газа"

— Андрей Бабиш

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул расширение географии поставок энергоносителей: на сегодняшний день Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Евросоюза, включая государства, непосредственно граничащие с Чехией.

"Азербайджан входит в число надежных стран, экспортирующих свои энергоресурсы на мировые рынки. Это отмечает в том числе и Европейский Союз, который расценивает Азербайджан как надежного партнера"

— Ильхам Алиев

