В Минфине РФ назвали риски для бюджетов регионов

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал экономическую ситуацию в регионах страны и назвал ее сложной.

Заявление об этом было сделано в ходе заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

"Хотел бы несколько слов сказать о ситуации с бюджетами регионов. Она непростая, мы все это знаем. И в прошлом году дефицит вырос значительно, где-то с 200–300 млрд"

— Антон Силуанов

По его словам, в настоящее время в стране наблюдается дефицит консолидированных бюджетов, который в совокупности составил 1,5 трлн рублей по итогам 2025 года.

Также, Силуанов отметил, что ранее привычный уровень дефицита региональных бюджетов находился в пределах нескольких сотен млрд рублей.

Тем не менее, подчеркнул глава ведомства, в прошедшем году этот показатель значительно вырос.

Кроме того, по данным налоговой службы, объем доходов в регионах чуть ниже, также заявил министр.