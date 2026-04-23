В МИД Ирана опровергли готовность к новым переговорам с США

Эсмаил Багаи сообщил, что Иран не будет проводить переговоры с США в ближайшие дни. Ранее появилась информация о встрече иранской и американской делегаций в ближайший понедельник.

Иран не собирается проводить новые переговоры с Соединенными Штатами, несмотря на появившуюся ранее информацию о возможной встрече 27 апреля. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

Он отметил, что Исламская Республика сосредоточена в настоящее время на дипломатических контактах с Пакистаном. Багаи добавил, что глава ведомства Аббас Арагчи прибыл в Пакистан только для переговоров с руководством этой страны.

По словам представителя внешнеполитического ведомства ИРИ, на данный момент никаких встреч между представителями Ирана и США не планируется.