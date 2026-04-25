Ливан планирует заключить перемирие с Израилем

Ливанский президент заявил о необходимости заключить перемирие с Израилем. Бейрут намерен добиваться долгосрочного прекращения огня на переговорах.

Президент Ливана Джозеф Аун заявил о необходимости заключить соглашение о перемирии с Израилем. По его словам, решение о вступлении в переговоры преследует цель спасти Ливан и добиться прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба президента .

Джозеф Аун подчеркнул, что руководство Ливана рассчитывает на подписание долгосрочного документа, который полностью остановит вооруженный конфликт с Израилем. В качестве ориентира для новых договоренностей ливанский лидер предлагает использовать уже имеющийся исторический опыт дипломатического урегулирования между двумя странами.

"Мы стремимся положить конец состоянию войны с Израилем и заключить соглашение о перемирии, аналогичное тому, которое было достигнуто в 1949 году"

— Джозеф Аун

Он также заранее пресек возможную критику внутри страны, заверив, что решение пойти на мирный диалог с израильской стороной не является признаком слабости, капитуляцией или государственной изменой.

Власти Ливана намерены жестко отстаивать свои национальные интересы в ходе переговорного процесса, чтобы избежать любых посягательств на суверенитет.

"Я как президент несу ответственность за этот шаг и не приму унизительного соглашения с Израилем"

— Джозеф Аун

Напомним, Ливан и Израиль согласовали прекращение огня 16 апреля, однако движение "Хезболла" в переговорах не участвовало. Впоследствии стороны неоднократно заявляли о взаимных нарушениях перемирия.