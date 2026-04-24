В Ереване рассказали о больших перспективах сотрудничества с Азербайджаном и Грузией

Перед Арменией, Азербайджаном и Грузией открываются широкие перспективы для сотрудничества не только в рамках региона, но и с другими государствами, рассказал замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

Говоря о проекте TRIPP, он обратил внимание на то, что в том числе юг Армении может быть связан с ее северной частью Нахчыванской железной дорогой. Дипломат подчеркнул, что масштабный "маршрут Трампа" будет соединять и Центральную Азию с Европой

Костанян уточнил, что Ереван всячески поддерживает разблокирование транспортных коммуникаций, ведь благодаря ему Армения сможет соединить не только Восток с Западом, но и Персидский залив с Черным морем.

Армянский министр подчеркнул большую заинтересованность Еревана в этом проекте. Он пояснил, что стартовал процесс технико-экономического обоснования, также уже идет налаживание коммуникаций в регионе – например, поставки зерна из Казахстана по железным дорогам Азербайджана и Грузии.

"Что касается Армении и Азербайджана, то лидеры обеих стран неоднократно заявляли после 8 августа, что мир между Арменией и Азербайджаном уже установлен, и мы предпочитаем называть текущие процессы "институционализацией мира", предпринимая дальнейшие шаги по развитию и углублению экономических связей между нашими двумя странами"

– Ваан Костанян

Замминистра напомнил, что Баку и Ереван уже ведут прямую торговлю: Азербайджан поставляет топливо в Армению. Он добавил, что Армения также будет экспортировать товары в Азербайджан, отметив, что уже известно, что это будут за товары.

Замглавы МИД указал на работу по налаживанию контактов между людьми, пояснив, что речь идет о встречах представителей гражданского общества, которые проводятся уже в самой Армении и Азербайджане.

"У нас также есть очень важный формат, который был налажен с нашими грузинскими партнерами, в форме трехсторонних консультаций между министерствами иностранных дел. И здесь мы также видим большие перспективы для регионального сотрудничества не только между нашими тремя государствами – Арменией, Грузией и Азербайджаном, но и с более широким кругом соседей"

– Ваан Костанян