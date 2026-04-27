ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение об экстренном выходе из ОПЕК и ОПЕК+ – он запланирован уже на 1 мая.

Выйти из ОПЕК и ОПЕК+ решили Объединенные Арабские Эмираты, соответствующее сообщение распространило Государственное информационное агентство ОАЭ (WAM).

В нем говорится, что Абу-Даби покинет состав обеих организаций уже через несколько дней – 1 мая.

Напомним, в последние два месяца страны мира испытывают острый дефицит нефти в связи с прекращением поставок через Ормузский пролив, заблокированный в результате нападения США и Израиля на Иран.

Что будет с ОПЕК?

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на ослабление ОПЕК и ОПЕК+ как глобальных игроков на мировом рынке не только из-за блокады Ормузского пролива, но и из-за обмена военными ударами между их участниками.

"ОПЕК сейчас очень сложно назвать регулятором рынка, а ОПЕК+ мог претендовать на роль регулятора рынка только до закрытия Ормузского пролива. Главная проблема ОПЕК и ОПЕК+ — в этих структурах находится Иран одновременно с теми странами Персидского залива, с территории которых по нему наносились удары, а он их обстреливал в ответ. Фактически в марте и начале апреля между ними был военный конфликт. Невозможно в таких условиях даже делать вид, что Иран и страны Залива заодно в каких бы то ни было вопросах", - прежде всего сказал он.

"Для ОПЕК+ теперь крайне проблематично принимать решения, например, об увеличении нефтедобычи – в условиях блокады Ормузского пролива и незавершенности иранского конфликта Саудовская Аравия, Кувейт и те же Эмираты попросту заперты в Персидском заливе, так как не могут экспортировать нефть. Россия тоже не может увеличивать экспортную добычу, поэтому неясно даже, кто будет исполнять решения о наращивании производства нефти – разве что Бразилия", - отметил Станислав Митрахович.

"Поэтому в целом в ОПЕК и ОПЕК+ сейчас нарастают противоречия. Пока что ситуация развивается в том направлении, что ОПЕК в прежнем виде не уцелеет, не сможет пройти текущий кризис. Выход ОАЭ – это первая трещина, и она весьма серьезна, поскольку Эмираты были важным игроком ОПЕК и ОПЕК+", - подчеркнул экономист.

В то же время на нефтяные цены это событие вряд ли окажет значимое влияние. "Обычно, когда какая-то страна выходит из ОПЕК, это воспринимается как повод игры на понижение, поскольку уменьшается степень регулирования рынка картелем. Но в текущей ситуации это не столь важно, потому что ОПЕК и так сложно регулировать рынок из-за блокады Ормузского пролива. Еще в феврале 2026 года выход ОАЭ из картеля вызвал бы падение нефтяных фьючерсов – но сейчас прямого влияния уже не будет", - заключил Станислав Митрахович.