Сегодня группа переселенцев в Ходжавенд получила ключи от квартир

В азербайджанском городе Ходжавенд вернувшимся бывшим вынужденным переселенцам вручили ключи от квартир.

В рамках действующей в Азербайджане программы "Большое возвращение" 28 апреля в город Ходжавенд прибыла очередная группа переселенцев, которым торжественно вручили ключи от квартир.

Церемония по случаю выдачи жилья бывшим вынужденным переселенцам прошла при участии делегатов от Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана. К ним также присоединились сотрудники спецпредставительства президента курирующие Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы.

Отметим, сегодня в город Ходжавенд вернутся 39 семей – 176 человек, в поселок Гырмызы Базар 16 семей – 63 человека, в село Ханоба 13 семей – 60 человек.