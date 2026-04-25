В Кремле заявили о готовности оказать посредничество в конфликте на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Москва готова оказать любые посреднические услуги для мира на Ближнем Востоке.

Так он прокомментировал возможность участия России в процессе переговоров США и Ирана по мирному урегулированию.

"Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать всё, чтобы в итоге наступил мир"

– Дмитрий Песков

Целью России является обеспечение гарантированно мира, "чтобы не было возврата к боевым действиям", заключил представитель Кремля.

Кремль с одобрением бы воспринял планы США и Ирана продолжать переговоры об урегулировании. Москва категорически против возобновления боевых действий, это нарушает интересы всех стран региона, отметил Дмитрий Песков.

"Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров, продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям - это не в интересах нашего партнера, Ирана, это не в интересах стран [Ормузского] пролива, это не в интересах мировой экономики"

– Дмитрий Песков

Ранее лидер РФ Владимир Путин встретился с главой дипведомства Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отношения двух стран.