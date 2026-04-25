Важность диалога Путина и Аракчи трудно переоценить — Песков

В Кремле назвали важной предстоящую встречу Владимира Путина и Аббаса Аракчи в контексте обстановки на Ближнем Востоке.

Значение беседы президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи трудно переоценить, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Так он прокомментировал предстоящую встречу российского президента и министра иностранных дел Ирана.

Согласно информации, которой поделился Дмитрий Песков, встреча планируется в Санкт-Петербурге уже сегодня.

Эта встреча особенно важна с учетом всей обстановки на Ближнем Востоке, подчеркнул представитель Кремля.

"Важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке"

— Дмитрий Песков 

