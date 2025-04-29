Главы МИД Казахстана и Катара подтвердили курс на развитие сотрудничества

Сегодня в столице Катара Дохе состоялась встреча главы МИД Казахстана Ермека Кошербаева с премьер-министром – министром иностранных дел Катара шейхом Аль Тани, в ходе которой стороны подтвердили курс на укрепление сотрудничества.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, совершающий официальный визит в Катар, провел в столице Катара Дохе переговоры с премьер-министром – министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, сообщила пресс-служба МИД РК.

Темой встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран стало нынешнее состояние и перспективы развития казахско-катарского стратегического партнерства, включающее в себя укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также углубление культурно-гуманитарных связей, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Министры на встрече отметили: стороны ведут активный политический диалог, который продолжает играть ключевую роль в углублении двусторонних отношений и реализации достигнутых договоренностей.

"Катар является для Казахстана близким и надежным партнером в арабском мире. Мы высоко ценим сложившийся уровень политического диалога, атмосферу взаимного доверия и стратегический характер двусторонних отношений"

- Ермек Кошербаев

Доха настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и продвижение совместных инициатив, подтвердил на встрече и шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

Стороны особо отметили взаимный рост туризма и подчеркнули важность дальнейшего развития прямого авиасообщения между двумя странами.

Главы МИД двух стран по итогам встречи подтвердили курс на дальнейшее укрепление многопланового казахско-катарского сотрудничества и придание нового импульса развитию двусторонних отношений.

