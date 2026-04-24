Крупный авиаперевозчик может обанкротиться в Грузии

Georgian Airways сокращают количество рейсов на фоне ухудшения финансовых показателей. В самой авиакомпании отмечают, что находятся в сложной ситуации и допускают банкротство.

В Грузии может обанкротиться авиакомпания Georgian Airways. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Представитель авиаперевозчика рассказал, что они вынуждены сократить количество рейсов из-за резкого роста цен на авиационное топливо и ухудшения финансовых показателей. Он уточнил, что сокращения прежде всего касаются менее загруженных направлений.

Оценивая текущую ситуацию, представитель Georgian Airways подчеркнул, что не исключает даже банкротства авиакомпании.

"Можно выполнить еще около 100 рейсов, но 101-й уже может не состояться. Если ничего не изменится, авиакомпания может перейти в режим банкротства"

– представитель авиаперевозчика

Он также поведал, что Georgian Airways рассчитывает получить поддержку от правительства республики, чтобы стабилизировать работу и сохранить полеты в обычном режиме. По его словам, авиакомпания в настоящее время обсуждает данный вопрос с властями.