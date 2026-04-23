В МИД РФ предупредили Ереван о рисках открытия миссии ЕС в Армении

Москва рассчитывает, что Армения не окажется втянута в антироссийскую политику Брюсселя с открытием миссии ЕС в стране.

Россия рассчитывает, что Ереван не позволит новой миссии ЕС присоединить Армению к антироссийскому лагерю. Это может повлечь разрушение дружественных отношений РФ и Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы рассчитываем на то, что наши армянские союзники и друзья не допустят использования новой, так сказать, миссии для вмешательства в свои внутренние дела и вовлечения Еревана в геополитические игры Запада, подразумевающие разрушение дружественных связей с нашей страной и подключение к антироссийской политике Брюсселя"

– Мария Захарова

Ранее главы дипведомств стран Евросоюза одобрили вторую гражданскую миссию в Армении. Европейские посланники будут заниматься борьбой с "гибридными угрозами", а также вмешательство в выборы. Активизация деятельности ЕС приурочена к грядущим парламентским выборам в республике.