В МИД РФ предупредили Ереван о рисках открытия миссии ЕС в Армении

Москва рассчитывает, что Армения не окажется втянута в антироссийскую политику Брюсселя с открытием миссии ЕС в стране.

Россия рассчитывает, что Ереван не позволит новой миссии ЕС присоединить Армению к антироссийскому лагерю.  Это может повлечь разрушение дружественных отношений РФ и Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

"Мы рассчитываем на то, что наши армянские союзники и друзья не допустят использования новой, так сказать, миссии для вмешательства в свои внутренние дела и вовлечения Еревана в геополитические игры Запада, подразумевающие разрушение дружественных связей с нашей страной и подключение к антироссийской политике Брюсселя"

– Мария Захарова 

Ранее главы дипведомств стран Евросоюза одобрили вторую гражданскую миссию в Армении. Европейские посланники будут заниматься борьбой с "гибридными угрозами", а также вмешательство в выборы. Активизация деятельности ЕС приурочена к грядущим парламентским выборам в республике.

