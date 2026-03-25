Воздушное пространство Кувейта открывается впервые с 28 февраля

Кувейт возвращается к приему и выполнению авиарейсов. Воздушное пространство открыто, рейсы планируется начать выполнять до конца этой недели.

Власти Кувейта приняли решение открыть воздушное пространство страны впервые с начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил гендиректор Управления гражданской авиации Кувейта Хамуд Мубарак, пишет агентство KUNA.

"Воздушное пространство в международном аэропорту Кувейта было вновь открыто в четверг после временной приостановки воздушного движения в целях предосторожности с 28 февраля из-за ситуации в регионе"

– Хамуд Мубарак

Он добавил, что Кувейт подготовился к поэтапному возобновлению авиасообщения.

Оценка ущерба, нанесенного ряду объектов воздушной гавани завершена, уточнил.

С воскресенья кувейтские перевозчики Kuwait Airways и Jazeera Airways возобновят полеты.