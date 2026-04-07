Вестник Кавказа

Турция оценила значимость Среднего коридора

Турция оценила значимость Среднего коридора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В нынешних непростых условиях растет значимость Среднего коридора как основной артерии торговли между Западом и Востоком, заявил сегодня министр торговли Турции Омер Болат.

Министр торговли Турции Омер Болат сегодня в ходе посещения приграничной с Ираном провинции Агры дал свою оценку растущей роли Среднего коридора как основной транспортной торговой артерии для стран Запада и Востока.

"Война в Персидском заливе показала, что торговля вскоре большей частью будет вестись посредством Среднего коридора. Конечно, есть маршруты поставок через мыс Доброй Надежды или Красное море, но факт роста значимости Среднего коридора, неоспорим"

- Омер Болат

На этом фоне огромное значение приобретает и скорое открытие Зангезурского коридора, которое станет мощным толчком для развития турецкой Анатолии, в особенности, приграничных провинций востока страны, подчеркнул министр, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Программа визита главы Минторга Турции в Агры включала его участие в открытии таможенного пункта "Гюрбулак" на границе с Ираном, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) показывает значительный рост грузоперевозок – только в первом квартале текущего 2026 года по нему прошли 125 контейнерных поездов – на треть больше, чем годом ранее. В рамках проекта было отправлено 28 партий контейнерных поездов в направлении Абшерона, Поти, Тбилиси, Мерсина и Измита.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.