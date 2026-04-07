Турция оценила значимость Среднего коридора

Министр торговли Турции Омер Болат сегодня в ходе посещения приграничной с Ираном провинции Агры дал свою оценку растущей роли Среднего коридора как основной транспортной торговой артерии для стран Запада и Востока.

"Война в Персидском заливе показала, что торговля вскоре большей частью будет вестись посредством Среднего коридора. Конечно, есть маршруты поставок через мыс Доброй Надежды или Красное море, но факт роста значимости Среднего коридора, неоспорим"

- Омер Болат

На этом фоне огромное значение приобретает и скорое открытие Зангезурского коридора, которое станет мощным толчком для развития турецкой Анатолии, в особенности, приграничных провинций востока страны, подчеркнул министр, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Программа визита главы Минторга Турции в Агры включала его участие в открытии таможенного пункта "Гюрбулак" на границе с Ираном, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) показывает значительный рост грузоперевозок – только в первом квартале текущего 2026 года по нему прошли 125 контейнерных поездов – на треть больше, чем годом ранее. В рамках проекта было отправлено 28 партий контейнерных поездов в направлении Абшерона, Поти, Тбилиси, Мерсина и Измита.