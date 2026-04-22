Иран определил цели на Ближнем Востоке на случай возобновления атак США — СМИ

Вооруженные силы Ирана разработали план на случай возобновления атак Соединенных Штатов, пишет агентство Fars со ссылкой на источники.
Согласно публикации, Иран составил список целей на территории Ближнего Востока, по которым будут нанесены точечные удары.
Как уточняют источники, при его составлении "учитывался принцип взаимности".
"Если США или Израиль нанесут удары по энергетической инфраструктуре исламской республики, то Иран атакует электростанции на территории Израиля и американских союзников на Ближнем Востоке"
— источник
Также, согласно Fars, если Вашингтон продолжит морскую блокаду Ормузского пролива, Тегеран сделает все для блокировки судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.
Кроме того, Иран попытается организовать захваты американских баз в регионе, используя помощь местного населения и военизированных формирований "Оси сопротивления".