В Дагестане паводки повредили 20 домов культуры

Масштабные наводнения нанесли ущерб двум десяткам учреждений культуры Дагестана. Для восстановления разрушенных зданий и финансовой поддержки работников организован сбор денежных средств.

В трех районах Республики Дагестан сильные дожди и последовавшие за ними наводнения привели к подтоплению 20 учреждений культуры. Об этом сообщила министр культуры региона Зарема Бутаева на своей странице в социальной сети.

Министр уточнила, что совместную благотворительную акцию для поддержки пострадавших уже запустили Минкультуры России и Российский Красный Крест. Основной удар стихии пришелся на здания, расположенные в Хасавюртовском, Кулинском и Магарамкентском районах.

Министр культуры Дагестана добавила, что в настоящий момент организован сбор денежных средств. Эти финансы направят на ремонт разрушенных зданий и материальную помощь сотрудникам культурных организаций республики, которые пострадали от стихии.

Напомним, по последним сведениям, затопленными оказались 9825 жилых домов, при этом 7126 строений получили значительные повреждения. Жертвами наводнения в Дагестане стали 6 человек, а общее число пострадавших местных жителей превысило 6,2 тыс.