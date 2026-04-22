Иран возобновляет авиарейсы в столицы трех государств

Власти Ирана сообщили об открытии полетов гражданских пассажирских судов страны в аэропорты столиц тех государств – Турции, Омана и Китая.
Несмотря на сохраняющуюся напряженность, Иран возобновляет пассажирские рейсы в столицы трех государств, сообщает иранское информационное агентство Pars Today.
Уже послезавтра, 26 апреля, иранские авиалайнеры начнут перевозить пассажиров из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни в Стамбул, Маскат и Пекин, говорится в сообщении.
Также с этого дня в нормальный режим вернутся грузовые авиаперевозки между столицами этих стран, говорится в сообщении.
