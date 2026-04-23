Назван предварительный состав американской делегации в Исламабаде

По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп направит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для обсуждения с Ираном вопросов ядерной программы.

В США назвали предварительный список делегации на переговорах в Пакистане. Американский лидер Дональд Трамп отправляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад. В ближайшие выходные они проведут там встречу с руководителем министерства иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил, телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации США.

Вскоре официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила данную информацию в эфире телеканала Fox News. Она заявила, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра утром вновь отправятся в Пакистан для участия в прямых переговорах при посредничестве принимающей стороны.

При этом уточняется, что Джей Ди Вэнс не примет участие в предстоящей встрече. Это связано с тем, что спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также не приедет в Исламабад.

Как сообщают источники, в Белом доме именно иранского спикера считают руководителем делегации и главным переговорщиком Вэнса. Однако американский политик будет находиться в режиме ожидания и готов экстренно вылететь в Пакистан в случае прогресса в диалоге.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в течение нескольких месяцев работают с иранскими официальными лицами для подготовки соглашения по ядерной программе. Необходимость экстренных встреч вызвана резким обострением ситуации.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели, однако последующие переговоры не принесли результатов. Американские власти объявили о блокаде портов Ирана и пообещали снять ее только после достижения договоренностей. Исламская Республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и временно отказалась от новых контактов.