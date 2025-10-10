"Формула-1" возвращается в Турцию

Гран-при Турции снова будет проводиться в рамках мирового чемпионата по автогонкам "Формула-1". Первая гонки пройдет в Стамбуле в будущем году.

Гонки "Формулы-1" после многолетнего перерыва снова будут устраиваться в Турции, соответствующее сообщение распространила пресс-служба Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В нем говорится, что Гран-при Турции будет проводиться в Стамбуле со следующего года. Гонка включена в календарь "Формулы-1" самое малое на пять лет.

"Это знаменательное решение возрождает заветную главу в истории турецкого автоспорта, представляя Стамбул как первоклассное место, где захватывающие гонки сочетаются с непревзойденным культурным великолепием"

– Администрация президента Турции

Сегодня в Стамбуле прошла презентация Гран-при Турции, в которой участвовали президент Реджеп Тайип Эрдоган, президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали, глава Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем.

Турецкий лидер в ходе выступления охарактеризовал решение о возрождении Гран-при Турции как "победу страсти и веры в спорт". Глава государства подчеркнул, что "королевские автогонки" будут способствовать упрочению и без того отличных позиций Стамбула, а также станут свидетельством высокого уровня безопасности в Турции.

Напомним, Гран-при Турции проходил в 2005-2011 годах. Кроме того, гонки в Стамбуле состоялись в 2020-м и 2021 годах.