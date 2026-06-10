Трамп анонсировал новые удары по Ирану

Американский президент заявил о том, что Соединенные Штаты продолжат наносить мощные удары по территории Ирана в ночь на 12 июня.

Вооруженные силы США снова совершат серию крупных атак на Иран, такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом он сообщил, опубликовав соответствующий пост в социальной сети Truth Social.

Как отметил президент, Ирану стоит ожидать новые удары в ночь на пятницу, 12 июня.

"США очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью"

– Дональд Трамп

Также он сообщил, что Соединенные Штаты намерены получить полный контроль над нефтяными объектами Исламской Республики, в том числе над иранским островом Харк.

"В какой-то момент в не слишком отдаленном будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа"

– Дональд Трамп

Американский лидер сравнил этот процесс с событиями в Венесуэле, что, по его словам, "дало блестящие результаты и для нее, и для США".