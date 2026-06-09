Трамп готов разбомбить Иран через сутки

Президент США пообещал разбомбить Иран завтрашней ночью. Он подчеркнул, что Вашингтон пойдет на это, если не будут достигнуты договоренности по сделке.

Соединенные Штаты собираются разбомбить Иран в ближайшие 24 часа, если он не согласится на сделку. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

"Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью (с 11 на 12 июня – прим. ред)"

– глава Белого дома

В ночь с 10 на 11 июня США выпустили по целям внутри Ирана 49 ракет Tomahawk. По словам президента США Дональда Трампа, американские истребители также атаковали радары и системы ПВО на юго-западе страны. В ответ Исламская Республика нанесла удары по целям на базах США на Ближнем Востоке. Кроме того, ВС США и Ирана начали бои в районе Персидского залива. После обмена ударами Иран объявил, что заблокировал проход через Ормузский пролив для всех судов.