Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов

Ормузский пролив закрыт для прохода всех судов. Любой корабль, который захочет пересечь данную водную артерию, будет атакован, сообщили в Иране.

Иран после ударов Соединенных Штатов по его территории полностью закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов. Об этом сообщил центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС.

Он также предупредил, что любое судно, которое попробует пересечь данную водную артерию, будет атаковано.

"В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда"

– центральный штаб

В свою очередь, в ВМС КСИР отметили, что приближение любого судна к Ормузскому проливу будет расцениваться как "сотрудничество с врагом".

"Предупреждаем, что ни одно судно не должно покидать порт в Персидском и Оманском заливах. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматривается как сотрудничество с врагом"

– ВМС КСИР

Уточняется, что иранские военные уже поразили два судна, пытавшихся пересечь Ормуз.

Ранее сегодня в Пентагоне анонсировали усиленную атаку на Иран в ночь с 10 на 11 июня. Позднее стало известно, что ВС США и Ирана начали бои в районе Персидского залива.