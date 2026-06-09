Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов

Иран после ударов Соединенных Штатов по его территории полностью закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов. Об этом сообщил центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС.
Он также предупредил, что любое судно, которое попробует пересечь данную водную артерию, будет атаковано.
"В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда"
– центральный штаб
В свою очередь, в ВМС КСИР отметили, что приближение любого судна к Ормузскому проливу будет расцениваться как "сотрудничество с врагом".
"Предупреждаем, что ни одно судно не должно покидать порт в Персидском и Оманском заливах. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматривается как сотрудничество с врагом"
– ВМС КСИР
Уточняется, что иранские военные уже поразили два судна, пытавшихся пересечь Ормуз.
Ранее сегодня в Пентагоне анонсировали усиленную атаку на Иран в ночь с 10 на 11 июня. Позднее стало известно, что ВС США и Ирана начали бои в районе Персидского залива.