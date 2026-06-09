США совершат крупную атаку на Иран этой ночью – Пентагон

Глава американского Пентагона Пит Хегсет заявил о том, что мощную атаку по территории Ирана стоит ожидать уже этой ночью.

Соединенные Штаты будут усиленно атаковать Иран в ночь на четверг, такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет в ходе общения с представителями прессы.

Он уточнил, что Вашингтон будет наносить удары по ключевым объектам инфраструктуры Исламской Республики.

"Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент Трамп сказал, что мы нанесем сильный удар по Ирану, и мы нанесем на ключевые объекты в Иране"

— Пит Хегсет

Также глава военного ведомства США допустил, что крупные атаки по иранской территории продолжатся в ночь на пятницу.

"Удары, которые произойдут сегодня ночью, будут мощными. Они будут четкими. Если они произойдут завтра ночью, они также будут мощными и четкими"

— Пит Хегсет

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "в очень скором времени" Вашингтон нанесет серию ударов по Ирану.