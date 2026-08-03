Утонувшего более двух недель назад мужчину нашли в Ингушетии

Спасатели после более чем двух недель поисков обнаружили тело мужчины, который пропал на реке Асса в Ингушетии 21 июля.

Операция по поиску мужчины, пропавшего без вести в реке Асса в Ингушетии, завершена, рассказали в республиканском ГУ МЧС.

В ведомстве пояснили, что тело погибшего, 1988 года рождения, было найдено сегодня в 16.20.

" В связи с этим в ГУ МЧС объявлено о завершении поисково-спасательных работ"

– МЧС Ингушетии

Представитель ведомства уточнил, что тело удалось найти между сельскими поселениями Мужичи и Алкун.

Напомним, местный житель пропал 21 июля. В общей сложности в поисках были задействованы более 230 человек.