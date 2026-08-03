Участок Тбилисской объездной дороги построят за счет кредита АБР

Грузия подписала кредитное соглашение на 250 миллионов долларов с Азиатским банком развития – на эти средства будет построен 18,9-километровый четырехполосный участок Тбилисской объездной дороги.

Азиатский банк развития (АБР) выделил Грузии кредит в размере $250 млн на строительство Тбилисской объездной дороги, сообщили в министерстве финансов Грузии.

Кредитное соглашение подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (ADB) в Грузии Лесли Беарман Лахм, передает Sputnik Грузия.

На эти средства будет построен участок Тбилисской объездной дороги протяженностью около 18,9 км - от Тбилисского аэропорта до Лочини и от Лочини до Рустави.

"Проект имеет важное значение для развития транспортной сети страны. Новая магистраль разгрузит движение в столице, повысит безопасность транзитных потоков и будет способствовать увеличению пропускной способности транспортных коридоров"

– сообщение

Непосредственно строительством будет заниматься Департамент автомобильных дорог страны, говорится в сообщении.

В целом строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, будет разделено на пять участков. Три из них начнут строить уже в нынешнем в 2026 году и завершат в 2030-м, а строительство еще двух участков начнется в 2027 году и завершится до конца 2029 года.

Дорога длиной в 50 км будет начинаться от Мцхета и через тоннели соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала, Глдани, а далее через пригород Тбилиси Лило пройдет в сторону Рустави.