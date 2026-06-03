"Азимут" будет летать из Минеральных Вод по 40 направлениям в 2027 году

В будущем году авиакомпания "Азимут" будет выполнять рейсы из Минвод более чем по 40 направлениям – объемы перевозок из аэропорта сохранятся на текущем уровне.

Авиакомпания "Азимут" сохранит в 2027 году маршрутную сеть из "Международного аэропорта Минеральные Воды" на текущем уровне, говорится в сообщении управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

"Партнерство с компаний ("Азимут") позволило Ставрополью значительно расширить сеть межрегиональных и международных воздушных маршрутов. В 2026 году маршрутная сеть компании из Минвод включает более 40 направлений. В 2027 году планируется сохранить эти объемы авиаперевозок"

– пресс-служба

В планах развитие маршрутной сети. Этот вопрос обсудили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и председатель Совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод.

"Авиакомпания является одним из наших стратегических партнеров (...) Рассчитываю, что нам удастся расширять географию полетов, а также нарастить количество рейсов и пассажиропоток"

– Владимир Владимиров

Отметим, что аэропорт Минвод стал базой перевозчика в 2021 году.