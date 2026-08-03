Ирак намерен приступить к строительству нефтепровода в Сирию и Турцию

В Ираке готовятся к строительству нефтепровода в Сирию и Турцию. Начать работы планируется в ближайшем будущем.

Ирак собирается в ближайшее время начать строительство нового нефтепровода в Сирию и Турцию. Об этом рассказал Салим ар-Рикаби, официальный представитель Миннефти Ирака.

Он подчеркнул, что строительство этого нефтепровода поможет Ираку диверсифицировать пути экспорта углеводородов.

"Следующим шагом станет завершение всех процедур для начала строительства нового нефтепровода Басра - Хадиса, который далее пройдет к Джейхану (Турция) и Баниясу (Сирия)"

– Салим ар-Рикаби

Напомним, в середине прошлого месяца Ирак и Сирия оформили меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода между странами. В минувшую субботу Ирак и Турция заключили соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан.