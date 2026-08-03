В Ереване и Гюмри откроются участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

Два участка для голосования будут открыты в Армении во время выборов в Госдуму РФ.

Граждане России смогут отдать свой голос за кандидата на выборах в Госдуму на территории Армении. Здесь будут работать два участка, которые откроются в Ереване и Гюмри, информирует диппредставительство России в РА.

"Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 20 сентября 2026 года на территории Армении образованы следующие избирательные участки: Nº8026 в Посольстве России в Армении (г. Ереван, ул. Сурб Григор Лусаворич, д.13/3); Nº8031 в Генеральном консульстве России в Гюмри (г.Гюмри, ул. Гарегина Нжде, д.1)"

– посольство России

В электоральной процедуре могут участвовать граждане РФ старше 18 лет, которые живут в Армении постоянно или находятся в стране временно.

Напомним, что выборы в Госдуму РФ пройдут с 18 по 20 сентября этого года. Россияне выберут 450 депутатов, половина из которых баллотируется по одномандатным округам.