Закон для защиты национальной идентичности могут принять в Грузии

Специальный закон, который обеспечил бы защиту национальной идентичности, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, может быть принят в Грузии, если в этом возникнет необходимость.

Власти Грузии не исключают возможности введения особого закона для защиты национальной идентичности, такое заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя запуск инициативной группы по защите национальных ценностей.

По его словам, сейчас ведется координированная атака против грузинской национальной идентичности, и на нее необходимо реагировать: поэтому руководство страны принимает все меры, чтобы предотвратить искусственное разжигание ненависти в обществе.

Глава правительства пояснил, что совершающиеся в последнее время оскорбление святых, общественных деятелей и грузинских царей представляют собой выполняемые по заказу действия.

"Конечно, мы должны принять все меры, чтобы противостоять таким процессам. Если для этого понадобится принятие закона, то, конечно, мы можем об этом подумать"

– Ираклий Кобахидзе