Вестник Кавказа

Модернизацию КПП на российско-казахстанской границе завершат до конца года

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Минтранс Казахстана заявил о том, что завершить ремонтные работы на пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией планируется до конца текущего года.

Модернизация КПП "Сырым" на границе России и Казахстана должна быть завершена до конца 2026 года, сообщила пресс-служба казахстанского министерства транспорта.

Уточняется, что для этой цели была поставлена задача подрядным организациям нарастить количество рабочих и техники.

Согласно публикации пресс-службы, руководство ведомства посетило пункт пропуска для контроля за работами.

"Была поставлена задача синхронизировать строительство пункта пропуска, подъездной инфраструктуры и зоны ожидания, чтобы исключить скопление грузовых автомобилей и сократить время прохождения границы"

– Минтранс Казахстана

Посое проведения всех необходимых работ увеличится пропускная способность кпп, а также сократится время ожидания для проезда через границу, также рассказали в министерстве.

Курсе того, в пресс-службе отметили, что завершить работу планируется  "без снижения требований к качеству и безопасности". 

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