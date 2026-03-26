Россия и Казахстан будут наращивать пропускную способность пограничных КПП

Контрольные пункты пропуска на границе России и Казахстана станут просторнее и удобнее: представители Минтранспорта Казахстана и власти Оренбургской области России на встрече договорились продолжать расширять их пропускную способность, сообщили в казахстанском ведомстве.

"С крупными оренбургскими промышленными предприятиями обсудили вопросы увеличения объемов перевозок их продукции через территорию Казахстана и расширения сотрудничества в торговле и экономике"

- сообщение

Представители двух стран на встрече также обсуждали введение параллельных таможенных процедур досмотра на железнодорожном пропуске Илецк, отметили в Минтрансе, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России стартовало обновление автомобильного пункта пропуска "Сагарчин" на границе с Казахстаном, который граничит с Актюбинской областью страны, с казахстанской стороны там находится пункт "Жайсан", - сообщил "Росгранстрой". С 2028 года, после обновления автомобильного пункта пропуска, досмотр грузовых автомобилей будет занимать не более 10 минут.