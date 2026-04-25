Президент США созывает совещание по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет 27 апреля совещание по вопросам национальной безопасности, посвященное ситуации вокруг Ирана.
Ожидается, что во встрече примут участие ключевые члены команды американского лидера по национальной безопасности, передает ABC News.
В конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в ходе которой наносили удары по объектам в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран атаковал территорию еврейского государства и американские объекты в странах ближнего востока. Почти три недели назад США и Иран договорились о 14-дневном перемирии. Позже Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.