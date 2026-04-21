Глава МИД Ирана вскоре вылетит в Москву

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после недолгого визита в столицу Омана Маскат сегодня вылетел в Исламабад, после чего его самолет возьмет курс на российскую столицу.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сегодня завершил свой визит в Оман и вылетел в Пакистан, сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В планах главы иранского внешнеполитического ведомства – короткая встреча с руководством страны, которая пройдет в Исламабаде, после которой он направится в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пакистанскую газету Dawn.

По информации издания, самолет Аракчи уже приземлился на пакистанской авиабазе Нур-Хан.

Цели визита иранского министра в Пакистан и темы, которые будут подниматься в его беседе с руководством страны, в сообщении не раскрываются.

Напомним, ранее мы писали о том, что отношения Ирана и России доверительные и дружеские, в ходе конфликта с США руководство двух стран не раз проводило консультации, рассказал посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан. Он отметил роль Москвы в снижении напряженности на Ближнем Востоке и сообщил, что Тегеран приветствует инициативы Москвы по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Также он заявил, что Иран приветствует новые идеи по урегулированию от дружественных государств, включая Россию и Китай и благодарит эти страны за использование права вето в отношении проекта резолюции по безопасности судоходства в Ормузском проливе в Совбезе ООН.