МИД РФ: 20-й пакет антироссийских санкций – нарушение международного права

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали введение очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза, назвав это абсолютным нарушением международного права.

Европейский союз нарушил нормы международного права, приняв 20-й пакет антироссийских санкций, такое заявление сделали в МИД РФ, опубликовав соответствующее заявление в пресс-службе.

Таким образом Брюссель в очередной раз оказывается грубое давление на Москву, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

"Европейский союз продолжает попытки оказать давление на нашу страну через наращивание односторонних ограничительных мер. Очередной, двадцатый по счету, пакет санкций был утвержден Советом ЕС 23 апреля"

– МИД РФ

Кроме того, в ведомстве отметили, что данные действия не только не соответствуют международному праву, но и идут вразрез с мнением Совета Безопасности ООН.

"Подобные действия Брюсселя в обход Совета Безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права"

— МИД РФ 

