ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной, 20-й пакет санкций против России. Кроме того, евродипломаты утвердили финансирование Украины на 90 млрд евро.

Совет ЕС на уровне министров согласовал новый, 20-й по счету пакет антироссийских санкций, соответствующее заявление сделал глава Евросовета Антониу Кошта.

По его словам, было также утверждено финансирование Украины на 90 млрд евро на этот и будущий годы.

"Обещали, выполнили, претворили в жизнь. Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям"

– Антониу Кошта

Он уточнил, что предоставление финансирования Украине даст возможность обеспечить ее военные и бюджетные потребности до 2028 года.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг Словакия начала получать нефть по трубопроводу "Дружба", а сегодня днем поставки "черного золота" по "Дружбе" возобновились и в Венгрию. Сообщалось, что именно восстановление поставок было условием Братиславы и Будапешта для снятия вето, которое они ранее накладывали на обе инициативы.