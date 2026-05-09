Царукян поставил $1 млн на победу Гэтжи в поединке с Топурией

Бой Топурии и Гэтжи состоится уже на следующей неделе. Арман Царукян отдает предпочтение в этом поединке спортсмену из Соединенных Штатов.

Боец смешанного стиля Арман Царукян поставил $1 млн на победу Джастина Гэтжи в бою с Илией Топурией. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Если американский боец одолеет испано-грузинского спортсмена, Царукяна выиграет $5,7 млн.

Поединок Топурия - Гэтжи состоится в ночь с 14 на 15 июня. Это будет главное противостояние на турнире в Белом доме. Ранее сообщалось, что Царукян будет запасным на этом поединке.

Напомним, Илия Топурия – действующий чемпион UFC в легкой весовой категории. На днях он выразил уверенность в том, что одолеет Гэтжи уже в первом раунде. При этом он подчеркнул, что много готовился и при необходимости может провести на ринге хоть пять дней.