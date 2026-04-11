Царукян будет запасным на титульный бой в Белом доме

Турнир UFC в Белом доме в Вашингтоне пройдет в середине июня. Запасным на титульный бой стал Арман Царукян.

Боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в легковой весовой категории, будет запасным на предстоящий титульный бой в легком весе на турнире UFC в Белом доме. Соответствующую информацию подтвердил глава промоушена Дана Уайт.

"Арман будет запасным на бой в Белом доме. Так что если с этим боем что-то произойдет, Арман в деле. Вот так"

– Дана Уайт

Турнир UFC пройдет в Вашингтоне 14-15 июня. Он будет приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости Соединенных Штатов. В титульном бою встретятся Илия Топурия и Джастин Гэтжи.

Напомним, дебют Царукяна в смешанных единоборствах состоялся осенью 2015 года. На данный момент на его счету в MMA 23 победы и три поражения.