Армян Царукян планирует перейти в бокс

Представляющий Армению и Россию боец смешанного стиля Арман Царукян рассказал о планах после окончания карьеры в UFC. Он отметил, что хочет заняться боксом.

"Я хочу заняться боксом, может быть, через 5–6 лет, когда закончу с UFC, после того как побью все рекорды. У меня нет никаких претензий к Дане Уайту. Мы в хороших отношениях"

– Арман Царукян

Напомним, дебют Царукяна в смешанных единоборствах состоялся осенью 2015 года. На данный момент на его счету в MMA 23 победы и три поражения.