Армения останется в ЕАЭС, но продолжит реформы по стандартам ЕС – Пашинян

Армянский премьер заявил о том, что что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС, но продолжит проводить реформы по стандартам Евросоюза.

Армения будет одновременно оставаться членом ЕАЭС, но при этом будет проводить реформы, ориентированные на ЕС, такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Об этом он сказал в ходе трансляции своего предвыборного выступления в городе Абовян.

"Пока Армения может одновременно быть и членом ЕАЭС и продолжать реформы по достижению стандартов ЕС, мы будем идти по этому пути"

— Никол Пашинян

При этом, армянский премьер отметил, что "когда-то надо будет сделать выбор", его сделает народ Армении.

Задачей самого Пашиняна, по его словам, является лишь создание альтернативы.