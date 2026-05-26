КСИР нанес удар по военной базе США

Иранские СМИ пишут об атаке КСИР на американскую военную базу. Удар был нанесен в ночь с 27 на 28 мая.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал минувшей ночью военную базу Соединенных Штатов. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным телеканала Press TV, целью удара стала военная база, откуда велась атака на объект, расположенный неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса.

"Американская военная база <...> подверглась удару в 4:50 (3:20 мск)"

– Press TV

В КСИР отметили, что не оставят без ответа ни один акт агрессии. В случае повторения атаки Исламская Республика готова приступить к более решительным действиям.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в ночь с 27 на 28 мая США атаковали иранский военный объект. Несколько дней назад ВС США ударили по ракетным установкам и катерам на юге Ирана.