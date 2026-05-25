Режим ЧС ввели в двух населенных пунктах Ингушетии

Власти Карабулака и села Троицкого в Сунженском районе установили режим ЧС из-за паводков, приведших к наводнениям.

В двух населенных пунктах Ингушетии начал действовать режим чрезвычайной ситуации.

Так, режим ЧС муниципального характера был введен в Карабулаке главой города. Причина – обильные паводки, которые стали причиной подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры, рассказали в МЧС России по республике.

Ранее сегодня режим ЧС был введен в селе Троицкое Сунженского района, где вода залила дома и участки при них.

Напомним, что в результате ливней, выпавших 24 и 25 мая, в Карабулаке затопило 19 частных домов и 84 придомовых территории, а в Троицком – 22 частных дома и 48 придомовых участков.